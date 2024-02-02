В Одесском зоопарке выбирают самую романтичную пару года

Среди них львы, верблюды, бараны, лебеди и гуси, фламинго, попугаи Корелла, утки и рыбы Цихлазомы.

Голосование проходит только на официальной странице Одесского зоопарка в Facebook. В других источниках голосование будет недействительным.

Просмотрев альбом «Пара года — 2024» на официальной странице в Facebook Одесского зоопарка, все желающие могут отдать голос за самую романтичную пару.

В 2023 году победителями конкурса «Пара года» стали три пары животных. На первом месте с большим отрывом — пара белых львов. Второе место заняла пара енотов-полоскунов. За третье место боролись пара лам и белок, но белки вырвались в лидеры.