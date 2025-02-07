По данным специалистов, мыши активно уничтожают посевы озимых культур, оставляя на полях большие пробелы. Это может привести к значительному сжижению всходов и снижению урожайности. Кроме того, в садах грызуны повреждают корни молодых деревьев, что повышает риск их гибели.

Наибольшее скопление грызунов зафиксировано на полях после стерневых и пропашных культур, а также в местах, где осенью не проводились истребительные мероприятия. Если численность вредителей превысит допустимый уровень (3-5 колоний на гектар), аграриям придется принимать меры с применением родентицидов.

Специалисты отмечают, что бесконтрольное размножение грызунов может заставить фермеров пересевать значительные площади и привести к потерям урожая еще до начала весенней вегетации.Ранее мы рассказывали, что на Одесщине в январе продолжает расти белокочанная капуста, а также, выживет ли сельское хозяйство Одесской области в условиях повышения климата и аномально теплых зим?