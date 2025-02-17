Об этом сообщили в Нижнеднестровском национальном природном парке.

В результате наблюдений в течение нескольких лет ученые определили численность численность нутрий в пределах парка.

“Насчитывают не менее 100 особей, что безусловно свидетельствует о формировании устойчивой группировки нового инвазивного вида млекопитающих в низовьях р. Днестр” — говорится в сообщении.

Отмечается, что нутрия — абориген Южной Америки и в Украине содержится как домашнее животное, в в естественную среду попадает из домохозяйств в результате побега, или умышленного выпуска в естественную среду.

Сейчас ученые начали научно-исследовательские работы по влиянию нутрий на аборигенную фауну млекопитающих в пределах парка. И просят посетителей парка сообщать об этих животных:

“Попутно просим любителей отдыха на территории нижнего Днестра сообщать о встречах этих животных, желательно с фото подтверждением по тел. 0967791285 (научный отдел парка)”.

Напомним, недавно жители одной из многоэтажек Измаила обнаружили в подъезде лису. Дикое животное было очень изможденное и напуганное, поэтому пришлось не только спасать людей от опасного хищника, но и животное от возможной опасности.