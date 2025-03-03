В феврале 2025 года департамент экологии провел тендер на эти услуги. Записать бездомное животное на стерилизацию можно по следующим адресам:
Стерилизация в Киевском и Хаджибейском районах
Животных стерилизуют в клинике «Зоология» по адресу: ул. Евгения Чикаленко, 73/1.
Записаться можно по телефону 095 925 91 69.
График работы: со вторника по субботу, 10:00-19:00, перерыв 13:00-14:00.
В Приморском и Пересыпском районах
Услугу предоставляет ветеринарная клиника «ТИНА 2008» по адресу: ул. Софиевская, 32.
Контактный номер 0 800 336 481.
График работы: ежедневно, 09:30-17:00.
Как в Одессе бесплатно стерилизовать животных
Чтобы получить бесплатную стерилизацию, нужно записаться первого числа месяца, принести животное в определенный день вместе с фото места его проживания, а на следующий день забрать обратно.Ранее мы сообщали, как херсонский ветеринар спасает животных под обстрелами