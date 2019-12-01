В Одессе продают затонувший танкер Delfi

Как известно, предприимчивые одесситы умеют разжиться буквально на любом “кипише”. Так, не обошли горожане вниманием и недавнее крушение у берегов Одессы танкера Delfi. Вскоре после происшествия на популярном сайте появилось объявление о продаже судна.

Так, некий продавец Максим предлагает купить затонувший танкер за 190 тысяч долларов.

За эти деньги торговец обещает судно “в хорошем состоянии”, пока с бытовой техникой, но “без горючего и экипажа”.

“Продам танкер Delfi, который расположен в исторической части города – на пляже «Дельфин», – написал автор объявления.

При этом желающим его купить одессит предлагает “самовывоз”.

Горожане уже оценили юмор Максима, отмечая в соцсетях, что это хорошая идея, так как пока убирать судно с пляжа чиновники не торопятся.

Напомним, танкер-бункеровщик Delfi под флагом Молдовы сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября судно пошло ко дну в районе одесского пляжа «Дельфин». Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась до 19. Однако экологи опасаются, что в случае повышения температуры могут произойти новые выбросы.

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