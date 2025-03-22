Нет, не скудеет наша земля талантами! В этом я лишний раз удостоверился, обнаружив в центре Одессы такое вот произведение искусства. И война – будь трижды прокляты те, кто ее начал! – не помеха интеллекту, а подсказчица.

Вот эта материализованная из стали мысль, если по-научному, называется инсталляцией и появилась она в Одессе по адресу Троицкая, 43.

Расшифрую: в современном изобразительном искусстве инсталляция – объемно-пространственная композиция из разнообразных реальных предметов, объединенных единым художественным замыслом.

«Молох – зверь войны» – так назвал свое произведение искусства его автор Михаил Рева.

Напомним, Молох – это древнефиникийское божество, принося жертвы которому нужно было живьем сжигать людей, предпочтительно – детей.

Что ж, все максимально реально у Ревы: многие тысячи снарядных осколков, из которых он мастерски, с уникальными настойчивостью и терпением собрал тушу российского Молоха были рассчитаны на то, чтобы уничтожить, дотла сжечь многие тысячи жизней сыновей и дочерей неньки-Украины.

Сказать, что эта работа впечатляет – не сказать ничего. Скажу так: ей не место в Одессе! Возле здания никчемной и бестолковой ООН в Нью-Йорке стоит скульптура работы Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала!». Демонтировать ее к такой-то матери! Не перековали! Реалии, увы, иные, и их более, чем наглядно демонстрирует «Молох» авторства украинца Михаила Ревы… Возле здания ООН «Молоху» и место!

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса

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