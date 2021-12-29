Восемь оригинальных мультфильмов для создания новогоднего настроения

Словить праздничное настроение можно разными способами – нарядить ёлку, развесить гирлянды по дому и включить рождественскую музыку. Или, к примеру, устроить просмотр новогодних мультфильмов. Подготовили для вас оригинальную подборку, способную порадовать не только детей, но и взрослых.

Снеговик

The Snowman

Великобритания, 1982 год.

Анимационная сказка.

Длительность: 26 минут.

Эта история – воспоминание взрослого мужчина, в роли которого, кстати, выступает сам Дэвид Боуи. Однажды в детстве он слепил снеговика, который в полночь ожил. И после этого началось самое необыкновенное рождественское приключение нашего героя. Между прочим, эта сказка, не очень популярная у нас, является частью британской рождественской культуры.

Рождественская история Микки

Mickey’s Christmas Carol

США, 1983 год.

Анимационная сказка.

Длительность: 26 минут.

Прекрасная история о новогоднем волшебстве, созданная на основе повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Вот только главные герои здесь – это Скрудж МакДак, Микки Маус и Гуфи. А ещё три духа Рождества, которые посещают главного скупердяя Скруджа и помогают ему радикально изменить свою жизнь. И да это мультфильм Диснея, так что понравится всем.

Полярный экспресс

The Polar Express

США, 2004 год.

Анимационная сказка.

Длительность: 100 минут.

Мальчик, разочаровавшийся в существовании Санта Клауса, вдруг получает возможность отправиться на поезде в волшебную страну. Во время путешествия герой находит новых друзей и получает полезный урок о необходимости веры в чудо.

«Полярный экспресс» – это душевная сказка о том, что чудеса существуют для всех, кто умеет верить. Главный герой – мальчик, которого разуверили в существовании Санта-Клауса – неожиданно получает шанс отправиться на поезде в волшебную страну. Там-то и начинаются его главные приключения. Мультфильм, кстати, основан на одноимённом рассказе Криса Ван Оллсбурга.

Рождественский Мадагаскар

Merry Madagascar

США, 2009 год.

Анимационная комедия.

Длительность: 28 минут.

В «Рождественском Мадагаскаре» события происходят между первым и вторым полнометражными фильмами. И в этот раз забавная четвёрка – Алекс, Глория, Марти и Мелман – становится причиной того, что Санта Клаус попал в аварию и потерял память. А значит доставку подарков им придётся взять на себя. Ну и заодно вернуться домой в Нью-Йорк на Рождество.

Секретная служба Санта Клауса

Arthur Christmas

Великобритания, США, 2011 год.

Анимационная сказка.

Длительность: 97 минут.

Из-за предновогодней путаницы Санта Клаус не успел доставить долгожданный подарок маленькой девочке. А ведь такого быть не должно. И за дело берётся младший сын Санты Артур. Рождественский мультфильм от студии Aardman приоткрывает завесу тайны над тем, каким образом Санта‑Клаусу удаётся развезти подарки всем детям на Земле всего за одну ночь. Причём делает это с отменным юмором.

Снежные приключения Солана и Людвига

Solan og Ludvig – Jul i Flåklypa

Норвегия, 2013 год.

Анимационная сказка.

Длительность: 76 минут.

Сложно поверить, но даже в северной Норвегии зимой может не быть снега. В результате редактор местной газеты, жаждущий сенсаций, решает взять ситуацию в свои руки и с помощью украденной снежной пушки завалить весь город снегом. Так что спасать положение приходится гусаку Солану и ежу Людвигу. Душевный мультфильм с прекрасным послевкусием.

Клаус

Claus

Испания, 2019 год

Анимационный фильм

Длительность: 96 минут.

«Клаус» – это испанский полнометражный рисованный фильм от Серхио Паблоса, автора «Гадкого Я» и «Миньонов». Главный герой истории легенды о Санта Клаусе – молодой и ленивый почтальон Джаспер, который в далёком северном городке встречает одинокого ремесленника Клауса. И в этот момент начинаются приключения.

Олаф и холодное приключение

Olaf’s Frozen Adventure

США, 2017 год.

Музыкальная сказка.

Длительность: 21 минута.

Если мультфильм «Холодное сердце» вы уже видели, то самое время посмотреть «Олаф и холодное приключение». Знакомые уже принцесса Анна и королева Эльза выросли, не зная никаких рождественских семейных традиций. И от этого в предновогоднюю ночь им становится очень грустно. Но неунывающий снеговик Олаф вместе с оленем Свеном готовы на всё, чтобы случилось рождественское чудо.