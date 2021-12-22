В Одессе за неделю появились на свет две пары близнецов

В поселке Доброслав Одесской области побили очередной национальный рекорд: на этот раз здесь установили новогоднюю елку из пятикопеечных монет, собранных местными жителями.

Одесские атланты на Греческой площади теперь получили (вероятно, подарок к Новому году) новую основу: их могучие торсы теперь установлены на… стиральных машинах.

Главные – не главные, живые и искусственные – все елки на улицах города призваны поднимать настроение и делать его рождественско-новогодним. Как и обычно в последние годы, любимые зимние праздники стартуют у нас вечером 19 ноября, в День Святого Николая. А мы прошлись днем по центру города, чтобы полюбоваться елочным разнообразием.

ПОДРОБНЕЕ