В Одессе за неделю появились на свет две пары близнецов

На прошедшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 159 новорожденных, среди которых две пары близнецов.
Об этом информирует департамент здравоохранения Одесского горсовета.
Количественное преимущество на прошлой неделе с минимальным преимуществом получили новорожденные мальчики – на свет появилось 80 маленьких одесситов и 79 юных одесситок.
Лидерство по количеству новорожденных на прошлой неделе принадлежит городскому роддому №1 – здесь увидели свет 49 младенцев.
В настоящее время прием беременных, рожениц и рожениц ведут все пять городских роддомов Одессы.
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