Об этом говорится в системе электронных закупок Prozorro.
Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило закупку для определения компании, которой заплатят за разработку рабочего проекта «Реконструкция системы удаления дымовых газов с заменой дымовой трубы и газоходов районной котельной „Северная-2“.
Ожидаемая стоимость закупки 2,5 миллиона гривен.
Закупку запланировали в формате открытых торгов с особенностями 25 марта.
Напомним, в ночь на 27 ноября 2023 года в Одессе из-за ураганного ветра обвалилась дымовая труба высотой более 100 метров, которая принадлежала котельной «Северная-2».
Экспертиза, проведенная в январе 2024 года, выявила, что причиной разрушения трубы стало низкое качество строительных работ при ее возведении. Исследование показало неоднородность бетона, образцы которого имели разную прочность в зависимости от участка. Вывод экспертов был однозначным: восстановление этой трубы невозможно, необходимо строить новую конструкцию.
Средства на восстановление трубы в размере 60 миллионов гривен выделила организация UNICEF. Завершить строительство планировали до 1 ноября 2024 года.
Однако в январе 2025 года реконструкция дымовой трубы подорожала почти на 2,5 миллиона гривен и в феврале ремонт был завершен.
Сейчас продолжаются работы по восстановлению самого здания котельной, но это не влияет на подачу тепла в дома 120 тысяч одесситов.