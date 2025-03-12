Об этом говорится в системе электронных закупок Prozorro.

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» объявило закупку для определения компании, которой заплатят за разработку рабочего проекта «Реконструкция системы удаления дымовых газов с заменой дымовой трубы и газоходов районной котельной „Северная-2“.

Ожидаемая стоимость закупки 2,5 миллиона гривен.

Закупку запланировали в формате открытых торгов с особенностями 25 марта.

Напомним, в ночь на 27 ноября 2023 года в Одессе из-за ураганного ветра обвалилась дымовая труба высотой более 100 метров, которая принадлежала котельной «Северная-2».

Экспертиза, проведенная в январе 2024 года, выявила, что причиной разрушения трубы стало низкое качество строительных работ при ее возведении. Исследование показало неоднородность бетона, образцы которого имели разную прочность в зависимости от участка. Вывод экспертов был однозначным: восстановление этой трубы невозможно, необходимо строить новую конструкцию.

Средства на восстановление трубы в размере 60 миллионов гривен выделила организация UNICEF. Завершить строительство планировали до 1 ноября 2024 года.

Однако в январе 2025 года реконструкция дымовой трубы подорожала почти на 2,5 миллиона гривен и в феврале ремонт был завершен.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению самого здания котельной, но это не влияет на подачу тепла в дома 120 тысяч одесситов.