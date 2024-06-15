В одной из старейших одесских школ установили модульную котельную

Как отметили в пресс-службе Одесского горсовета, это существенно улучшит условия обучения для школьников, которые в следующем учебном году гарантированно будут с теплом и горячей водой.

При этом, о какой именно школе идет речь, в мэрии не уточнили, отметив только, что это стало возможным благодаря содействию Агентства США по международному развитию USAID. Дипломаты Посольства США в Украине и Агентства USAID сейчас пребывают в Одессе с визитом.

Ранее коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одесса» получило от USAID специализированную технику.

Кк сообщалось ранее, в Одессе установят мини-электростанции на территории двух крупных котелен КП «Теплоснабжение города Одессы». Эти электростанции работают на газе и обеспечат в отопительный период потребности котельных в электроэнергии.