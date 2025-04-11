В такую погоду не очень хочется выходить из дома. Но поверьте, в Одессе состоятся события, стоящие того. Во-первых, презентация и дискуссия об актуальной книге «Клептократия по-американски». Рекомендуем эту встречу всем, кто интересуется политикой. Во-вторых, лекции посвященные истории в библиотеке Грушевского и Багрицкого для всех, кто любит историю. В-третьих, поэтические чтения современных поэтов.
Все подробности, как всегда, ищите в нашем обзоре.
Что: Презентация монографии «Другая история: пичонаги, половцы, автохтонная оппозиция»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 11 апреля, 15:00
Что: Лекция: Сефарды – испанцы без родины
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 11 апреля, 16:00
Что: Открытие выставки «Творчество»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 11 апреля, 16:00
Что: Декупажная история пасхального зайца. Мастер класс для детей
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 12 апреля, 15:00
Что: Презентация книги «Клептократия по-американски»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 12 апреля, 16:00
Что: Лекция: Колдуны сюрреализма
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка Багрицкого
Когда: 12 апреля, 16:00
Что: Поэтические чтения Артура Дроня
Где: Европейская пл, 2, Книжный магазин-кафе Старого льва
Когда: 12 апреля, 17:00
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 13 апреля, 12:00
Что: Концерт студентов класса профессора Лилии Шевченко
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 13 апреля, 14:00