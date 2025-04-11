Одесская Театральная площадь

Прогноз погоди в Одесі на 12 квітня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. 

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 8-10°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 12 квітня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці заморозок. 

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-5°C морозу, місцями 1-3°C тепла, вдень 7-12°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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