Новости Одессы и Одесской области

В Одессе после длительного ремонта открыли бювет

В Одессе после длительного ремонта открыли бювет

В Одессе после длительного ремонта артезианской скважины открыт для посетителей бювет, расположенный в сквере Мечникова. График работы бювета: с 8:00 до 20:00.

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Бювет открыли 31 декабря 2024 года, сообщили в мэрии Одессы.

Напомним, бювет закрыли 21 июня 2024 года из-за технической неисправности скважины. Закончить работы планировали до 1 октября, но ремонт затянулся.

бювет на Мечникова

Согласно тендеру, капремонт скважины обошелся в более чем 1,8 млн грн.

бювет на Мечникова

В прошлом году новую скважину пробурили в бюветном комплексе, расположенном на Крымском бульваре.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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