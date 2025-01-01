В Одессе после длительного ремонта открыли бювет

В Одессе после длительного ремонта артезианской скважины открыт для посетителей бювет, расположенный в сквере Мечникова. График работы бювета: с 8:00 до 20:00.
Бювет открыли 31 декабря 2024 года, сообщили в мэрии Одессы.
Напомним, бювет закрыли 21 июня 2024 года из-за технической неисправности скважины. Закончить работы планировали до 1 октября, но ремонт затянулся.
Согласно тендеру, капремонт скважины обошелся в более чем 1,8 млн грн.
В прошлом году новую скважину пробурили в бюветном комплексе, расположенном на Крымском бульваре.