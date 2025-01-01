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В Одесі після тривалого ремонту відкрили бювет

В Одесі після тривалого ремонту відкрили бювет

В Одесі після тривалого ремонту артезіанської свердловини відкрито для відвідувачів бювет, розташований у сквері Мечникова. Графік роботи бювета: з 8:00 до 20:00.

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Бювет відкрили 31 грудня 2024 року, повідомили в мерії Одеси.

Нагадаємо, бювет закрили 21 червня 2024 року через технічну несправність свердловини. Закінчити роботи планували до 1 жовтня, але ремонт затягнувся.

бювет на Мечникова

Згідно з тендером, капремонт свердловини обійшовся в понад 1,8 млн грн.

бювет на Мечникова

Торік нову свердловину пробурили в бюветному комплексі, розташованому на Кримському бульварі.

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