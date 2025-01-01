В Одесі після тривалого ремонту відкрили бювет

В Одесі після тривалого ремонту артезіанської свердловини відкрито для відвідувачів бювет, розташований у сквері Мечникова. Графік роботи бювета: з 8:00 до 20:00.
Бювет відкрили 31 грудня 2024 року, повідомили в мерії Одеси.
Нагадаємо, бювет закрили 21 червня 2024 року через технічну несправність свердловини. Закінчити роботи планували до 1 жовтня, але ремонт затягнувся.
Згідно з тендером, капремонт свердловини обійшовся в понад 1,8 млн грн.
Торік нову свердловину пробурили в бюветному комплексі, розташованому на Кримському бульварі.