Один из бюветов в Одессе закрывается на три месяца

Об этом одесситов предупреждает Коммунальное предприятие «Сервисный центр».

Бювет закрывается из-за технической неисправности скважины на бюветном комплексе.

Воду можно набрать в ближайшием бюветный комплексе, который находится в Прохоровском сквере.

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временные неудобства.

На территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с различным горизонтом скважин — от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании Коммунального предприятия «Сервисный центр». Согласно расчетам КП «Сервисный центр», в среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов.

Напомним, до конца 2024 года в Пересыпском районе Одессы планируют построить новый бювет. Он станет вторым на поселке Котовского, который является крупнейшим микрорайоном города. Должен был быть и третий бювет, но против его строительства возразили местные жители.