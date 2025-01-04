В Одессе помощник депутата из Кривого Рога устроил ДТП «под кайфом» (видео)

О происшествии рассказал у себя в Facebook брат водителя пострадавшего автомобиля, одесский активист, глава «Советы общественной безопасности» Марк Гордиенко.

По словам активиста, виновник ДТП – не кто иной, как помощник криворожского депутата Инны Потаповой Александр Комаровский, который, к тому же, является «обладателем» не менее пяти протоколов за вождение в пьяном виде за прошедший год.

«Приехал с места ДТП. В машину моего брата, в лоб, врезается обдолбанное наркотой криворожское чудовище. Почему чудовище? Этот «красавчик» имеет 5 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения, и это только за 2024 год. И все у него отлично. И вот 3 января и опять, но не повезло мерзавцу, что это Одесса… Он пытался скрыться с места происшествия, не дали, потом заблокировался в машине и час игнорировал требования полицейских», – написал Гордиенко, сопроводив свой пост видео задержания «обдолбыша»:





При этом он добавил, что патрульные полицейские действовали в рамках закона и их действия, равно как и следственно оперативной группы и медиков скорой помощи, были «абсолютно профессиональными».

В то же время одесский активист отмечает, что в Кривом Роге полицейские составляли на Комаровского протоколы за пьяное вождение, но «подонки судьи его отмазывали».

«Завтра он может просто убить невинных людей… Я не знаю еще такого прецендента, хотя бы по Одессе, что бы за год получить пять протоколов за пьянку и наркоту и шо? А не шо… Просто прикиньте, что было бы в Одессе, если бы задержали за пьянку помощника депутата горсовета от «Доверяй Делам»… Две большие разницы», – констатирует Гордиенко.

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По его словам, при поверхностном осмотре в машине виновника аварии нашли наркотики и гранату, похожую на учебную, а также килограмовые упаковки с черной икрой.

Реакция на инцидент глава Днепропетровской ОВА Александра Вилкула, равно как и депутатки Инны Потаповой на данный момент неизвестна.