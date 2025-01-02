В результате тройного ДТП под Одессой пострадали пассажиры микроавтобуса

Авария произошла около 7 часов на одной из улиц поселка Авангард, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские предварительно установили, что 30-летний автомобил Hyundai занесло на скользкой дороге, он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой Mercedes под управлением 39-летнего мужчины и с грузовиком «MAN» под управлением 61-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры Hyundai в возрасте 23 и 43 года. Пострадавших доставили в больницу.

Водителей проверят на состояние опьянения. Решается вопрос о правовой квалификации события и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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