Одесский таксист рассказывал про великого путина и что головы пленным отрезают украинцы

Водитель такси в Одессе занимался пророссийской пропагандой, рассказывая своим пассажирам, что россию никому не победить, путин величайший правитель, а ужасные военные преступления совершают сами украинцы, чтобы оболгать российскую армию.

Еще один одесский таксист-сепаратист попал на видео. На этот раз досталось девушке пассажирке, которая, помимо воли, была вынуждена слушать излияния поклонника путина.

«Россия еще ни одной войны не проиграла в своей истории. Нам для нашей страны, для экономики, для нашей жизни, лучше быть с россией, чем с Западом. Мы на Западе — третий сорт не брак. Мы такие же как они (россияне, — ред), по ментальности, по всему. Одинаковые мы», — говорит водитель.

Девушка возражает, что украинцы по крайней мере не отрезают пленным головы и не снимают это на видео.

Но аргументы не могут остановить поток нарративов российской пропаганды, льющийся их из “ждуна”. Он оправдывает оккупантов, напавших на нашу страну и убивающих его же сограждан:

«Не слушайте СМИ наши. Никто там ничего не режет. Вы не думаете, что это могла наши сделать? Это все фейковые дела… Это мог быть русский (речь о жертве, — ред)… Для меня путин, один из самых великих политиков современности… Говорить, что путин больной, как он может быть больной, если его 80% населения поддерживает и за него готово все отдать», — на видео видно, что таксист не в силах контролировать то, что говорит. Возникает чувство, что перед нами просто ретранслятор.

Но прославление и оправдание российских убийц и насильников не прошло для их поклонника даром.

Как сообщает одесский общественный активист Демьян Ганул, личность таксиста-сепаратиста былас установлена, его задержала СБУ

“Ждун” получил подозрение по ст. 436-2, “Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников”

По ней предусмотрено наказание в виде исправительный работ от двух лет до лишения свободы до восьми лет.

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала про двух других “коллег” этого водителя из числа одесских таксистов, которые использовали свои автомобили для распространения российской пропаганды: