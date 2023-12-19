В Одессе покажут сразу 8 обновленных украинских мультфильмов: где посмотреть

В канун Рождества и Нового года одесситов приглашают погрузиться в мир сказочно-зимней украинской анимации. 21-27 декабря в городских кинотеатрах взрослых и детей будут радовать мультфильмы от 8 режиссеров, которых можно назвать классикой украинской анимации.
Об этом сообщил организатор анимационного показа по городам Украины Довженко-Центр.
Взрослые наконец-то увидят Капитошку, Вовчика, Казаков и других узнаваемых с детства героев на большом экране, а дети смогут познакомиться с классическими мультфильмами, на которых выросло уже несколько поколений украинцев.
В программе «Зима и сказка» покажут 8 трогательных историй:
- Осенний вальс (1989, реж. Юрий Скирда)
- Жили себе мысли (1983, реж. Владимир Гончаров)
- Как Ежик и Медвежонок меняли небо (1985, реж. Наталья Марченкова)
- Коза-Дереза (1995, реж. Ирина Смирнова)
- Сказка о белой льдинке (1974, реж. Евгений Сивокинь)
- Как казаки в хоккей играли (1995, реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко)
- Перчатка (1996, реж. Наталья Марченкова)
- Возвращайся, Капитошка! (1989, реж. Борис Храневич)
Все мультфильмы заново оцифрованы Кинолабораторией Довженко-Центра в 2021-2023 годах.
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В Одессе обновленные украинские мультфильмы можно посмотреть в кинотеатрах сети «Планета кино»
Таких в городе два:
- в Киевском районе в ТРЦ Citi Center (Таирова, пр. Небесной сотни, 2)
- в Пересыпском также в ТРЦ Citi Center (Котовского, ул. Давида Ойстраха, 32)
Расписание сеансов одинаковы в обоих кинотеатрах:
21 декабря, четверг – 17:30
22 декабря, пятница – 17:30
23 декабря, суббота – 17:30
25 декабря, понедельник – 17:30
26 декабря, вторник – 17:30
27 декабря, среда – 17:30