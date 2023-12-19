В Одессе покажут сразу 8 обновленных украинских мультфильмов: где посмотреть

В Одессе состоится творческий вечер Народной артистки Украины 19 декабря в Одессе на сцене еврейского культурного центра Beit Grand состоится творческий вечер Народной артистки Украины Елены Галл-Савальской «Театр назначает Вам свидание». ПОДРОБНЕЕ

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 новогодних мультфильмов, которые понравятся всей семье Хотите устроить праздничный просмотр вместе с детьми, но от «Холодного сердца» уже все устали? Держите еще 5 отличных мультфильмов с новогодней атмосферой, которые приведут в восторг детей и будут интересны их родителям! ПОДРОБНЕЕ

В Одессе показали фильм о зверствах россиян в Буче На прошлой неделе одесситы имели уникальную возможность познакомиться с рабочей версией нового художественного фильма Буча. Основные съемки происходили весной 2023 года в самой Буче, где каждое здание еще помнит оккупацию. Ленту представил продюсер и автор сценария Александр Щур. ПОДРОБНЕЕ

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 5 фильмов про дружбу, после которых хочется позвонить друзьям Декабрь в самом разгаре, а предновогодняя гонка уже начинает выматывать даже самых стойких. Расслабьтесь за просмотром фильмов про настоящую дружбу из нашей подборки! Смотрите их вместе с друзьями, в кругу семьи или же самостоятельно! ПОДРОБНЕЕ