В Одесі покажуть відразу 8 оновлених українських мультфільмів: де подивитися

В Одесі відбудеться творчий вечір Народної артистки України 19 грудня в Одесі, на сцені єврейського культурного центру Beit Grand відбудеться творчий вечір Народної артистки України Олени Галл-Савальської «Театр призначає Вам побачення». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

КІНО НА ВИХІДНІ: 5 новорічних мультфільмів, які сподобаються всій родині Хочете влаштувати святковий перегляд разом із дітьми, але від «Крижаного серця» вже всі втомилися? Тримайте ще 5 чудових мультфільмів із новорічною атмосферою, які приведуть у захват дітей і будуть цікаві їхнім батькам! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ