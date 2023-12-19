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В Одесі покажуть відразу 8 оновлених українських мультфільмів: де подивитися

В Одесі покажуть відразу 8 оновлених українських мультфільмів: де подивитися

Напередодні Різдва та Нового року одеситів запрошують поринути у світ казково-зимової української анімації. 21-27 грудня у міських кінотеатрах дорослих та дітей радуватимуть мультфільми від 8 режисерів, яких можна назвати класикою української анімації.

Про це повідомив організатор анімаційного показу містами України Довженко-Центр.

Дорослі нарешті побачать Капітошку, Вовчика, Козаков та інших героїв, які впізнавано з дитинства, на великому екрані, а діти зможуть познайомитися з класичними мультфільмами, на яких виросло вже кілька поколінь українців.

У програмі “Зима та казка” покажуть 8 зворушливих історій:

  • Осінній вальс (1989, реж. Юрій Скірда)
  • Жили собі думки (1983, реж. Володимир Гончаров)
  • Як Їжачок та Ведмедик міняли небо (1985, реж. Наталія Марченкова)
  • Коза-Дереза (1995, реж. Ірина Смирнова)
  • Казка про білу крижинку (1974, реж. Євген Сивокінь)
  • Як козаки у хокей грали (1995, реж. Володимир Дахно, Тадеуш Павленко)
  • Рукавичка (1996, реж. Наталія Марченкова)
  • Повертайся, Капітошка! (1989, реж. Борис Храневич)

Усі мультфільми заново оцифровані Кінолабораторією Довженка-Центру у 2021-2023 роках.

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В Одесі оновлені українські мультфільми можна переглянути у кінотеатрах мережі “Планета кіно”

Таких в місті два:

в Київському районі у ТРЦ Citi Center (Таїрова, пр. Небесної сотні, 2)
в Пересипському також у ТРЦ Citi Center (Котовського, вул. Давіда Ойстраха, 32)

Розклад сеансів однаковий в обох кінотеатрах:

21 грудня, четвер – 17:30
22 грудня, пʼятниця – 17:30
23 грудня, субота – 17:30
25 грудня, понеділок – 17:30
26 грудня, вівторок – 17:30
27 грудня, середа – 17:30

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