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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе показали, как эволюционировали городские дворники (фото)

В Одессе показали, как эволюционировали городские дворники (фото)

Одесские коммунальщики в последнее время преобразились.

Так, руководитель гордепартамента хозяйства считает, что сотрудники ЖКХ изменились в лучшую сторону.

Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Так, прежде всего, перемены видны во внешнем облике коммунальных работников.

Они стали выглядеть более презентабельно, говорит Дмитрий Жеман.

“Эволюция дворника! – написал он в соцсети. – От вечно нетрезвого в странной и грязной одежде – до опрятного человека в чистой удобной униформе”.

А недавно также коммунальщиков обеспечили современными контейнерами для уборки мусора. Они передвижные – на колесиках. В них удобно возить необходимый для работы инвентарь, а также использовать, как урну для сбора мусора.

Приобретение стало гордостью ЖКС “Фонтанского”, обслуживающего центр города: пока они появились только там. В целом закупили около 60, в ближайших планах – приобрести еще 40.

Как отметил директор хоздепартамента, раньше вместо нового оборудования дворникам приходилось использовать старые, зачастую сломанные детские коляски с картонной коробкой вместо кузова.

 

“Это пока еще не Нью-Йорк но уже что-то. Уважайте чистоту и труд дворника”, – подчеркнул Дмитрий Жеман.

Фото: Дмитрий Жеман, facebook

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