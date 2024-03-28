Новости Одессы и Одесской области

Стало известно, когда в домах одесситов отключат отопление

Стало известно, когда в домах одесситов отключат отопление

Отопительный сезон в Одессе в этом году официально завершится 7 апреля. В области выключать отопление начнут уже в конце недели.

Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

«Такое решение принято с учетом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак», — отметила Позднякова.

Директор ТГО также отметила, что предприятие входит в период ремонтной компании, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону — этот процесс потребует соответствующих финансовых затрат. И напомнила должникам о необходимости своевременно платить за потребленное тепло.

Уже с 31 марта постепенно будет завершен отопительный сезон и в области. Руководитель Одесской облгосадминистрации назвал сроки:

  • Черноморск — 1 апреля
  • Порт-Аненталь — 8-10 апреля
  • Беляевка — 31 марта
  • Хлебодарское — 1 апреля
  • Роздольнянский район — 1 апреля
  • Подольский район — 31 марта
  • Измаильский район — 31 марта
  • Белгород-Днестровский район — 31 марта.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 годов в Одессе завершился 31 марта.

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