Стало известно, когда в домах одесситов отключат отопление

Отопительный сезон в Одессе в этом году официально завершится 7 апреля. В области выключать отопление начнут уже в конце недели.
Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.
«Такое решение принято с учетом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак», — отметила Позднякова.
Директор ТГО также отметила, что предприятие входит в период ремонтной компании, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону — этот процесс потребует соответствующих финансовых затрат. И напомнила должникам о необходимости своевременно платить за потребленное тепло.
Уже с 31 марта постепенно будет завершен отопительный сезон и в области. Руководитель Одесской облгосадминистрации назвал сроки:
- Черноморск — 1 апреля
- Порт-Аненталь — 8-10 апреля
- Беляевка — 31 марта
- Хлебодарское — 1 апреля
- Роздольнянский район — 1 апреля
- Подольский район — 31 марта
- Измаильский район — 31 марта
- Белгород-Днестровский район — 31 марта.
Напомним, отопительный сезон 2022-2023 годов в Одессе завершился 31 марта.
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