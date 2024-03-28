Стало известно, когда в домах одесситов отключат отопление

Об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова.

«Такое решение принято с учетом температурных показателей, а также в связи со сложной ситуацией в энергетике, которая сложилась в Одесской области из-за вражеских атак», — отметила Позднякова.

Директор ТГО также отметила, что предприятие входит в период ремонтной компании, чтобы подготовиться к новому отопительному сезону — этот процесс потребует соответствующих финансовых затрат. И напомнила должникам о необходимости своевременно платить за потребленное тепло.

Уже с 31 марта постепенно будет завершен отопительный сезон и в области. Руководитель Одесской облгосадминистрации назвал сроки:

Черноморск — 1 апреля

Порт-Аненталь — 8-10 апреля

Беляевка — 31 марта

Хлебодарское — 1 апреля

Роздольнянский район — 1 апреля

Подольский район — 31 марта

Измаильский район — 31 марта

Белгород-Днестровский район — 31 марта.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 годов в Одессе завершился 31 марта.

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