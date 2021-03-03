Новости Одессы и Одесской области

В Украине ужесточили наказание для «телефонных террористов»

В Украине ужесточили наказание для «телефонных террористов»

В Верховной Раде приняли закон, ужесточающий уголовную ответственность за ложное сообщение об угрозе безопасности людей.

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Законопроектом №3911 внесли изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Так, теперь за ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, медучреждений можно получить от 4 до 8 лет тюрьмы. До этого такое преступление, если оно было совершено впервые и без тяжелых последствий, наказывалось заключением от 2 до 6 лет. При этом за повторное «минирование» или такое, что привело к тяжелым последствиям, предусматривалось наказание от 4 до 8 лет за решеткой.

Как рассказали в департаменте коммуникаций Министерства внутренних дел Украины, за 2020 год в стране зарегистрировали 823 уголовных дела по ст. 259 УК Украины. Чаще всего «лжеминёры» отправляют сообщения об опасности взрыва по электронной почте, используя онлайн средства анонимизации, или же звонят по телефону. Обычно они это делают ради развлечения, с хулиганским умыслом, из-за обиды или с целью мести.

Отметим, в Одессе нередко «минируют» школы, детсады и суды. Например, 26 января под угрозой взрыва оказались сразу 373 объекта сферы образования.

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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