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В Одессе появятся 30 новых электробусов: в Минфине подтвердили выделение денег

В Одессе появятся 30 новых электробусов: в Минфине подтвердили выделение денег

Украинский парламент вчера, 17 февраля, утвердил финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании второй части проекта «Городской транспорт Украины».

Рецепты

По договору, наша страна получит от ЕИБ займ на 200 млн евро. Деньги предназначены для приобретения общественного электротранспорта:

  • трамваев — 20;
  • троллейбусов — 264;
  • электробусов — 65.

В Министерстве финансов сообщили, что для Одессы из этого списка предназначены 30 электробусов.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, подписание первых контрактов на поставку нового экологически безопасного общественного транспорта для городов Украины ожидается уже в ближайшее время ожидается.

Напомним также, что в планах одесских городских властей также купить еще шесть электробусов за средства городского бюджета. Так что всего в 2022 году должно появиться 36 едеиниц этой разновидности горэлектротранспорта.

30 электробусов, купленных на средства ЕИБ планируют направить на маршрут, который свяжет улицу Семена Палия на поселке Котовского с железнодорожным вокзалом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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