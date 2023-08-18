В Одессе появится новый ресторан от McDonald’s

В Одессе планируется построить еще один ресторан быстрого питания McDonald’s. Об этом 18 августа 2023 сообщили в Одесском городском совете.
Новое заведение будет расположено на 1 станции Люстдорфской дороги. В Одесском горсовете уточнили, что проект транспортной развязки возле будущего ресторана был разработан на основе транспортного моделирования данного перекрестка.
McDonald’s возобновил свою работу в Одессе в конце марта 2023 года. В настоящее время в городе работают девять заведений этой сети питания.
Напомним, что Одесская областная военная администрация позволила продолжить работу заведений общепита на час. Теперь рестораны и кафе могут работать до 23 часов.
Фото: Одесский городской совет