В Одессе появится новый ресторан от McDonald’s

В Одессе планируется построить еще один ресторан быстрого питания McDonald’s. Об этом 18 августа 2023 сообщили в Одесском городском совете.

Новое заведение будет расположено на 1 станции Люстдорфской дороги. В Одесском горсовете уточнили, что проект транспортной развязки возле будущего ресторана был разработан на основе транспортного моделирования данного перекрестка.

McDonald’s возобновил свою работу в Одессе в конце марта 2023 года. В настоящее время в городе работают девять заведений этой сети питания.

Напомним, что Одесская областная военная администрация позволила продолжить работу заведений общепита на час. Теперь рестораны и кафе могут работать до 23 часов.

Фото: Одесский городской совет