Новости Одессы и Одесской области

Стало известно, когда в Одессе откроется «МакДональдс»: уже даже продают места в очереди

Стало известно, когда в Одессе откроется «МакДональдс»: уже даже продают места в очереди

Из неофициальных источников стало известно, что часть семейных ресторанов быстрого питания McDonald`s откроются в Одессе 28 марта, вторая часть — 1 апреля.   

Об этом сообщило издание “Думская”, ссылаясь на свои источники в компании.

Рестораны заработают в последних числах марта — начале апреля.

28 марта откроются заведения на

  • Привокзальной площади;
  • улице Дерибасовской;
  • площади Независимости;
  • площади Толбухина;
  • на 5-й Большого Фонтана.

1 апреля начнут работу «МакДональдсы»:

  • в ТРЦ “Ривьера” (Фонтанка);
  • на улице Разумовской (район автовокзала);
  • на проспекте Шевченко (Политех);
  • на проспекте Добровольского (угол улицы Бочарова). 

По словам собеседника издания, рестораны будут работать с 7 до 22:00, причем в первые дни — без доставки и с сокращенным меню.

«Будут стандартные позиции: чиз, гамбургер, тейсти, бигмак, картошка и наггетсы, пирожок, — говорит источник. — Со временем меню будет увеличиваться».

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что вскоре Макдональдс снова заработает в Одессе.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить