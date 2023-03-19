Стало известно, когда в Одессе откроется «МакДональдс»: уже даже продают места в очереди

Из неофициальных источников стало известно, что часть семейных ресторанов быстрого питания McDonald`s откроются в Одессе 28 марта, вторая часть — 1 апреля.

Об этом сообщило издание “Думская”, ссылаясь на свои источники в компании.

Рестораны заработают в последних числах марта — начале апреля.

28 марта откроются заведения на

Привокзальной площади;

улице Дерибасовской;

площади Независимости;

площади Толбухина;

на 5-й Большого Фонтана.

1 апреля начнут работу «МакДональдсы»:

в ТРЦ “Ривьера” (Фонтанка);

на улице Разумовской (район автовокзала);

на проспекте Шевченко (Политех);

на проспекте Добровольского (угол улицы Бочарова).

По словам собеседника издания, рестораны будут работать с 7 до 22:00, причем в первые дни — без доставки и с сокращенным меню.

«Будут стандартные позиции: чиз, гамбургер, тейсти, бигмак, картошка и наггетсы, пирожок, — говорит источник. — Со временем меню будет увеличиваться».

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что вскоре Макдональдс снова заработает в Одессе.