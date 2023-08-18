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В Одесі з’явиться новий ресторан від McDonald’s

В Одесі з’явиться новий ресторан від McDonald’s

В Одесі планують побудувати ще один ресторан швидкого харчування McDonald’s. Про це 18 серпня 2023 року повідомили в Одеській міській раді.

Новий заклад буде розташований на 1 станції Люстдорфської дороги. В Одеській міськраді уточнили, що проєкт транспортної розв’язки біля майбутнього ресторану розробили на основі транспортного моделювання даного перехрестя.

ресторан McDonald's открют в Одессе

McDonald’s відновив свою роботу в Одесі наприкінці березня 2023 року. Наразі в місті працюють дев’ять закладів цієї мережі харчування.

Нагадаємо, що Одеська обласна військова адміністрація дозволилапродовжити роботу закладів громадського харчування на годину. Тепер ресторани та кафе зможуть працювати до 23 години.

Фото: Одеська міська рада

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