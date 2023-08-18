В Одесі з’явиться новий ресторан від McDonald’s

На Одещині планують будувати цілий флот барж: заява УДП Керівництво Українського Дунайського пароплавства (УДП) заявило про будівництво близько 30 нових барж, що в перспективі дозволить отримати 5-6 баржевих караванів. Про це написав генеральний директор УДП Дмитро Москаленко на своїй сторінці у фейсбуці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як правильно харчуватися влітку: список продуктів, небажаних у спеку Незважаючи на те, що літо повільно, але вірно рухається до кінця, спекотних днів передбачається ще чимало. І щоб пережити їх благополучно та без шкоди для організму, необхідно звертати увагу на наш раціон. Які продукти можна і навіть потрібно вживати влітку, а від яких слід відмовитись хоча б до осінніх днів? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ