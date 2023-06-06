В Одессе появился первый диагональный пешеходный переход (фото)

В центре Одессы, на пересечении улиц Ланжероновской и Екатерининской, появился первый диагональный пешеходный переход в городе.

Также для правильного передвижения пешеходов без нарушения ПДД работниками КУ «СМЭП» ОГС внедрены особые настройки светофора, при которых пешеходы могут перейти дорогу по всем направлениям, если будет разрешенный сигнал светофора.

Разметку на переходе нанесли пластическими массами – высокомолекулярные полимеры, обладающие способностью при нагревании переходить в пластическое состояние и принимать под давлением любую желаемую форму.

А еще в КУ «СМЭП» отчитываются о выполненных работах по нанесению дорожной разметки на других пешеходных переходах:

ул. Дерибасовская,

ул. Сабанеев мост,

ул. Екатерининская.

Кстати, самый большой и самый известный диагональный пешеходный переход находится в Японии – Сибуйский диагональный пешеходный переход. Он расположен перед станцией Сибуя в Токио. Более 3000 пешеходов могут одновременно переходить по этому пешеходному переходу, что сделало его одним из символов Токио.

Читайте также: