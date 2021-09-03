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В Одессе появился новый указатель с городом-побратимом: где Момбаса и сколько до нее? (фоторепортаж)

В Одессе появился новый указатель с городом-побратимом: где Момбаса и сколько до нее? (фоторепортаж)

2 сентября 2021 года на памятном знаке породненных городов Одессы возле мэрии состоялось открытие указателя города-партнера Момбасы (Республика Кения).

Открывая указатель, Одесский городской голова отметил, что развитие широкомасштабного сотрудничества со странами Африки является важным направлением внешней политики Украины. А кооперация Одессы и Момбасы – это большой шаг на пути развития двусторонних отношений.

Для Одессы дружба и побратимство – не просто формальность, а реальные связи между городами и их жителями. Отношения между Одессой и Момбасой имеют значительные перспективы в контексте развития сотрудничества в сферах бизнеса, туризма, здравоохранения, образования и ряда других направлений,

– подчеркнул Геннадий Труханов.

Решение о подписании Договора об установлении партнерских отношений между Одессой и Момбасой было принято в сентябре 2019 года. Договор был подписан 20 января 2021 года в муниципалитете города Момбаса.

Примечательно, что расстояние от Одессы до момбасы составляет 5689,3.

Республика Кения стала второй африканской страной, с которой Одесса развивает двусторонние отношения. До этого, в апреле 2019 года, было подписано Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между Одессой и Марракешем (Королевство Марокко).

Всего Одесса установила двустороннее сотрудничество с 22 городами-побратимами и 13 городами-партнерами.

Труханов выступает
открытие указателя на Момбасу
Труханов и представитель Момбасы
указатель городов-побратимов
барабанщик
день города
день города официоз
день города официоз
Труханов и конголезец
представитель Момбасы
Труханов и люди из Момбасы
день города официоз
Труханов и представитель Момбасы
памятный знак города побратимы
Труханов и представитель Момбасы
Труханов и представитель Момбасы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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