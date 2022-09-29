На 4-й ст. Большого Фонтана изменили схему движения

На перекрестке в сторону Сегедской левая крайняя полоса теперь — только для поворота налево.

Об этом сообщили в КП СМЭП.

В сообщении сказано, что на 4-й ст. Большой фонтан внесены изменения в организацию дорожного движения.

Да, на указанной локации при движении по Фонтанской дороге в сторону ул. Сегедской на перекрестке установлен знак 5.16 – направление движения по полосам.

Теперь левая крайняя полоса – только для поворота налево, что соответствует нанесенной дорожной разметке.

Водителей просят быть внимательны и не игнорировать знаки дорожного движения!

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе внедрили круговое движение возле 7-й станции Люстдорфской дороги.

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