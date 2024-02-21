В Одессе появилось два новых сквера

Такое решение было принято сегодня, в среду, 21 февраля 2024 года на очередной сессии Одесского городского совета.

Как рассказал присутствовавший на сессии депутат горсовета Петр Обухов, отныне официальными скверами признаны:

Зеленая зона с домом на Люстдорфской дороге, 88Б (у перекрестка с улицей Героев Крут); На Даче Ковалевского в районе 1-го переулка Амундсена и улицы Ветрова – в районе пляжа детского лагеря «Виктория».

«Теперь эти территории защищены от застройки», – заверил депутат.

Еще трем скверам определили границы. Это:

так называемый Руслановский парк на проспекте Небесной Сотни, 57 на площади 0,43 га;

сквер на 9-й станции Большого Фонтана, в котором стоит композиция «Похищение Европы», площадью 0,9 га;

сквер между улицей Балковской и спуском Степана Олейника (0,3 га).

В то же время, как сообщалось ранее, в Одессе при вмешательстве прокуратуры признали недействительным и разорвали договор на капитальный ремонт сквера «Регенсбург» за бюджетные средства на сумму почти 38 млн гривен, признав его заключенным с нарушением процедуры закупки.

На днях в этом сквере побывала корреспондент «Одесской жизни» и увидела весьма удручающую картину: сквер «Регенсбург» превратился в пустырь со следами бывшего ремонта.