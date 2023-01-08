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Одесские штучки: котики на воротах, собачки на фасаде (фотофакт)

Одесские штучки: котики на воротах, собачки на фасаде (фотофакт)

Известный факт по-одесски: если уже жители дома решаются превратить ворота своего дома в «художественное произведение», то практически всегда там будет пребывать кот. Или кошка. Или целое хвостатое поголовье.

Очередные разукрашенные мультяшными котами ворота корреспондент «Одесской жизни» обнаружила на ул. Степовой.

Котов двое — рыжий и черный. Оба — гламурно-сладкие, в самом деле мультяшные, равно как вся общая наворотная картина. Тут вам и цветочки, и пчелка, ну а рыжему котику досталась даже рыбка.

Видимо, всего этого показалось маловато, и на фасаде справа появились два песика, тоже мультяшные, на спине одного из них даже уселись два попугайчика.

В общем, мимо просто так не пройти, пусть даже подобные «картинки» далеко не у всех вызывают положительные эмоции.

Любопытно, что пока я запечатлевала всю эту наворотно-настенную фауну, за процессом внимательно наблюдал местный черный кот. Не настенный, а самый настоящий. Может, мне показалось, но он явно был чем-то не очень доволен.

Может, завидовал рыжему наворотному коту, который обзавелся рыбкой?..

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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