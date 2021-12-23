Чайлдфри: почему люди не хотят детей?

Начиная с конца 60-х годов прошлого века, в США и Европе стали активно обсуждать право женщины не рожать ребенка. В последствии, эта тема стала более широкой, и сейчас речь идет о сознательном отказе мужчин и женщин заводить детей. Этот феномен получил название чайлдфри.

Давайте посмотрим, что движет людьми, которые отказываются заводить детей.

Что значит чайлдфри?

Чайлдфри — это значит «свободный от детей» в переводе с английского. Так называют людей, которые сознательно отказались иметь детей. Иногда чайлдфри называют движением или субкультурой.

Реакция общества на чайлдфри зависит от страны и традиций. В США они объединяются в группы единомышленников, там действует несколько десятков организаций. В Европе этим никого не удивишь в крупных городах.

В Украине чайлдфри не спешат рассказывать окружающим о своей позиции. Многие люди, которые выбрали сознательную бездетность, ощущают давление общества. Родственники намекают, что пора бы завести детей. Врачи в поликлиниках убеждают женщин, что нужно рожать. При устройстве на работу, вопросу материнства часто тоже уделяют чрезмерное внимание.

Почему люди становятся чайлдфри?

Все чайлдфри разные и у каждого могут быть свои причины. Ученые пытаются найти схожие черты, но это довольно сложно. Позиция людей часто меняется со временем. В одном исследовании по вопросу сознательной бездетности, четверть опрошенных кардинально поменяла свое мнение через несколько лет.

Условно чайлдфри можно разделить на две группы:

люди, которые не любят детей

люди, которым хорошо без детей

Многие чайлдфри обеспокоены социальными проблемами, перенаселением планеты и истощением ресурсов. Они не хотят обрекать детей на страшное будущее. Женщины, которые не хотят рожать детей, строят свою карьеру, не отвлекаясь на декретный отпуск. Мужчины позволяют себе выбрать более интересное занятие, а не высокооплачиваемую работу, чтобы содержать детей. У кого-то дети просто не вызывают никаких эмоций, а заводить ребенка, потому что так принято, они не хотят.

Чайлдфри агитируют за бездетность?

Это не так. Чайлдфри не агитируют за бездетность, хотя в интернете их часто пытаются в этом обвинить. Не стоит путать сознательную бездетность и понятие чайлдхейт, которое означает ненависть к детям.

Ненавистники детей часто обрушиваются с критикой на традиционное общество. Все, что связано с материнством, родами и грудным вскармливанием, может вызывать у них откровенную неприязнь. Они придумывают разные обидные прозвища для беременных женщин, демонизируют материнство, обсуждают в сообществах отвратительное поведение детей и родителей. Из-за этого многие люди думают, что чайлдфри выступают против всех детей, хотя это не так.

Читайте также: Как помочь ребенку привыкнуть к мачехе или отчиму?

Фото: Freepik