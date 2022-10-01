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«Бизнес» на уклонистах: на Одесчине задержали организатора незаконной «схемы»

«Бизнес» на уклонистах: на Одесчине задержали организатора незаконной «схемы»

Одесские полицейские задержали организатора незаконного «трансфера» за границу мужчин призывного возраста. За 3500 долларов он организовывал беспрепятственное пересечение границы через пункт пропуска на украинско-молдавской границе, сообщает областное управление Нацполиции.

Как установили оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и следователи следственного управления областной полиции, в организации «схемы» причастен местный житель. За определенное вознаграждение помогал «уклонистам» пересечь границу в сторону Молдовы.

Правоохранители совместно с сотрудниками внутренней безопасности пограничного закона «Юг» задержали дельца на участке автодороги возле села Монаши. У него изъяли 2700 долларов, полученных в качестве задатка за «трансфер».

Задержанному объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Идет досудебное расследование. Правоохранители устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к организации и функционированию преступной «схемы».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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