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В Одессе подозреваемый в преступлении пытался застрелиться

В Одессе подозреваемый в преступлении пытался застрелиться

В Одессе пытался покончить с собой мужчина, когда правоохранители пришли к нему домой с целью задержания. Полицейские проводят по данному факту проверку.

Об инциденте сообщили сегодня, 13 ноября, в управлении полиции Одесской области.

Как сообщается, сегодня в Одессе после завершения следственных действий полицейскими Львовщины в доме подозреваемого, он попытался совершить самоубийство с применением оружия.

Сейчас мужчина находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

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По информации местных Телеграм-каналов, это случилось на улице Рихтера. После проведенного у него дома обыска мужчина, вышел в туалет, где выстрелил себе в голову.

Также сообщается, что попытавшегося совершить суицид подозревают в незаконном ношении, хранении, приобретении, передачи или сбыте огнестрельного оружия.

В полиции подробности инцидента пока не разглашают, отметив лишь, что по данному факту назначено служебное расследование.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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