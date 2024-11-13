В Одессе подозреваемый в преступлении пытался застрелиться

В Одессе пытался покончить с собой мужчина, когда правоохранители пришли к нему домой с целью задержания. Полицейские проводят по данному факту проверку.
Об инциденте сообщили сегодня, 13 ноября, в управлении полиции Одесской области.
Как сообщается, сегодня в Одессе после завершения следственных действий полицейскими Львовщины в доме подозреваемого, он попытался совершить самоубийство с применением оружия.
Сейчас мужчина находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
Еще по теме: На юге Одесской области застрелился пограничник: что известно
По информации местных Телеграм-каналов, это случилось на улице Рихтера. После проведенного у него дома обыска мужчина, вышел в туалет, где выстрелил себе в голову.
Также сообщается, что попытавшегося совершить суицид подозревают в незаконном ношении, хранении, приобретении, передачи или сбыте огнестрельного оружия.
В полиции подробности инцидента пока не разглашают, отметив лишь, что по данному факту назначено служебное расследование.
Вас также может заинтересовать: Что делать, если к вам наведались полицейские.
Фото иллюстративное