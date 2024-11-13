В Одесі підозрюваний у злочині намагався застрелитися

Про інцидент повідомили сьогодні, 13 листопада, в управлінні поліції в Одеській області.

Як повідомляється, сьогодні в Одесі після завершення слідчих дій поліцейськими Львівщини у помешканні підозрюваного він спробував вчинити самогубство із застосуванням зброї.

Наразі чоловік знаходиться у лікарні, за його життя борються лікарі.

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За інформацією місцевих телеграм-каналів, це трапилося на вулиці Ріхтера.

Також повідомляється, що того, хто спробував вчинити суїцид, підозрюють у незаконному носінні, зберіганні, придбанні, передачі або збуті вогнепальної зброї.

У поліції подробиці інциденту поки що не розголошують, зазначивши лише, що за цим фактом призначено службове розслідування.

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