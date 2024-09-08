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На юге Одесской области застрелился пограничник: что известно

На юге Одесской области застрелился пограничник: что известно

На юге Одесской области покончил с собой пограничник.

Об этом пишет издание «Бессарабія.inform», ссылаясь на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Так, в пятницу, 6 сентября 2024 года руководство одного из пограничных отрядов в Одесской области обнаружило, что офицер не прибыл на службу, а затем выяснилось, что его уже нет в живых.

В Специализированной прокуратуре рассказали, что лейтенант совершил самоубийство, выстрелив в голову из закрепленного за ним пистолета Макарова.

Мотивы его поступка выясняются.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (с пометкой самоубийство).

Ранее в Одессе 17-летняя девушка застрелила 23-летнего десантника из автомата его друга.

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