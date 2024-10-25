В Одесі під варту взяли чоловіка, який побив до реанімації свою двомісячну доньку

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня до реанімаційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні доправили дівчинку віком трохи більше двох місяців. Як повідомляли ЗМІ, медики діагностували у немовляти важкий стан: кома, крововилив у мозок, набряк головного мозку, забій легенів і численні переломи ребер.

Поліцейські попередньо встановили, що 27-річний батько, перебуваючи наодинці з донькою, протягом двох місяців бив її, коли вона плакала.

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Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя дитини.

За клопотанням слідчих на час розслідування суд помістив чоловіка під варту. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 122 ККУ за фактом заподіяння тілесних ушкоджень дворічному синові чоловіка. Медики діагностували в нього закритий перелом стегна. Причетність батька до побиття хлопчика наразі встановлюється.