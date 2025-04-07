Апрель в Одессе, зеленый газон

Прогноз погоды в Одессе на 8 апреля

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Ночью заморозки, температура 0-2°C, днем 6-8°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 8 апреля

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Ночью заморозок, температура 0-5°C, днем 4-9°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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