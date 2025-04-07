Прогноз погоды в Одессе на 8 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Ночью заморозки, температура 0-2°C, днем 6-8°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 8 апреля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Ночью заморозок, температура 0-5°C, днем 4-9°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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