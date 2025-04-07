Прогноз погоди в Одесі на 8 квітня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Вночі заморозок, температура 0-2°C, вдень 6-8°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 8 квітня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Вночі заморозок, температура 0-5°C, вдень 4-9°C.
На автошляхах області видимість добра.
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