Апрель в Одессе, зеленый газон

Прогноз погоди в Одесі на 8 квітня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. 

Вітер західний, 7-12 м/с.

Вночі заморозок, температура 0-2°C, вдень 6-8°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 8 квітня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Вночі заморозок, температура 0-5°C, вдень 4-9°C.

На автошляхах області видимість добра.

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