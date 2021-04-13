В Одессе вандалы испортили фонтан на Театральной площади

В Одессе неизвестные вандалы повредили трубопровод фонтана, расположенного на Театральной площади.
Фонтан пришлось отключить, специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к ремонту оборудования, сообщили в мэрии Одессы.
Сообщается, что работы осложняются тем, что трубопровод утоплен в прочный бетон, который необходимо вскрыть для замены трубы. Как только специалисты завершат эти работы, будут определены сроки восстановления форсунки и запуска фонтана.
Напомним, сезон работы фонтанов в Одессе стартовал 1 апреля.
Фото: мэрия Одессы