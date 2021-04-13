В Одессе вандалы испортили фонтан на Театральной площади

Фонтан пришлось отключить, специалисты Коммунального предприятия «Сервисный центр» приступили к ремонту оборудования, сообщили в мэрии Одессы.

Сообщается, что работы осложняются тем, что трубопровод утоплен в прочный бетон, который необходимо вскрыть для замены трубы. Как только специалисты завершат эти работы, будут определены сроки восстановления форсунки и запуска фонтана.

Напомним, сезон работы фонтанов в Одессе стартовал 1 апреля.

Фото: мэрия Одессы