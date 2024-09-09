В Одессе планируют за 9 миллионов отремонтировать центр соцуслуг

На ремонт здания территориального центра социального обслуживания Киевского района Одессы на улице Варненской хотят потратить более 9 миллионов гривен.
Коммунальное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания Киевского района города Одессы объявило закупку для избрания подрядчика, которому заплатит 9 миллионов 50 тысяч гривен за ремонт своего здания на улице Варненской.
Соответствующая информация содержится в системе электронных закупок Prozorro.
Аукцион должен состояться 23 сентября.
Формат закупки — открытые торги с особенностями. Это значит, что закупка проходит в более сжатые сроки, чем при открытых торгах. Часто во время таких торгов не происходит аукциона, поэтому участник не имеет конкурентов.
Период подачи предложений — семь календарных дней, период обжалования квалификации — пять календарных дней.
Работы компания-победитель должна будет завершить до 1 декабря 2025 года.
Напомним, на капитальный ремонт школы №61, которая расположена на улице Академика Воробьева, готовы потратить более 120 миллионов гривен.
Также в Одессе планируют провести капитальный ремонт дома на Заболотного, 54, разрушенного в результате российской дроновой атаки 1 января 2024 года.
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