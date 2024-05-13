В Одессе планируют ремонт памятника архитектуры местного значения

Информация об этом опубликована на площадке госзакупок Prozorro.

Университет имени К. Д. Ушинского в Одессе заказал ремонт фасада здания буквы «Г1», которое относится к памятникам архитектуры и градостроительства местного значения.

Ремонтом фасада займется фирма ООО «Евро-Стиль групп». Стоимость работ оценили в 1 миллион 202 тысячи гривен.

По данным Prozorro, аукцион провели в формате открытых торгов с особенностями – это означает, что подрядчика выбирали по сокращенной процедуре в ускоренные сроки, поэтому у фирмы не было конкурентов.

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Все работы должны быть выполнены до 1 августа 2024 года.

По данным сервиса YouControl, ООО «Евро-Стиль групп» руководит Денис Ковтун. Фирма зарегистрирована в Одессе с 2016 года. Основной вид деятельности компании – строительство жилых и нежилых построек.

Отметим, с началом войны в 2022 году Кабинет Министров Украины временно, на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, изменил правила проведения электронных аукционов. С тех пор торги могут проводиться без аукциона.

Напомним, памятник архитектуры — дом Гоголя, расположенный на ул. Гоголя, 11 под видом реконструкции пытались переоборудовать в отель. На здании надстроили дополнительный этаж, но сейчас незаконные работы остановлены.