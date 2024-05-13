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В Одесі планують ремонт пам’ятки архітектури місцевого значення

В Одесі планують ремонт пам’ятки архітектури місцевого значення

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського в Одесі планує провести ремонт фасаду одного з корпусів – пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

Інформацію про це опубліковано на майданчику держзакупівель Prozorro.

Університет імені К. Д. Ушинського в Одесі замовив ремонт фасаду будівлі літери «Г1», яка відноситься до пам’яток архітектури та містобудування місцевого значення.

Ремонтом фасаду займатиметься фірма ТОВ «Євро-Стиль груп». Вартість робіт оцінили в 1 мільйон 202 тисячі гривень.

За даними Prozorro, аукціон провели у форматі відкритих торгів з особливостями – це означає, що підрядника обирали за скороченою процедурою в прискорені строки, тож у фірми не було конкурентів.

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Усі роботи мають бути виконані до 1 серпня 2024 року.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Євро-Стиль груп» керує Денис Ковтун. Фірма зареєстрована в Одесі з 2016 року. Основний вид діяльності компанії – будівництво житлових і нежитлових будівель.

Зазначимо, з початком війни 2022 року Кабінет Міністрів України тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, змінив правила проведення електронних аукціонів. Відтоді торги можуть проводитися без аукціону.

Нагадаємо, пам’ятку архітектури – будинок Гоголя, розташований на вул. Гоголя, 11, під виглядом реконструкції намагалися переобладнати на готель. На будівлі надбудували додатковий поверх, але зараз незаконні роботи зупинено.

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