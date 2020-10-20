В Одессе перехватили сотни килограммов “таблеток страха” ИГИЛ (фото, видео)

Через Одессу в одну из стран Персидского залива контрабандисты пытались переправить 750 кг опасного психотропного вещества каптагон. Оно также известно как “таблетки страха” или “наркотик Исламского государства” (террористической группировки ИГИЛ).

Транзитную партию стоимостью более 30 млн долларов перехватили сотрудники СБУ. Наркотики транспортировали двое жителей Одессы и Львова. Они заказали каптагон в одной из стран Средиземнорья.

Партию наркотиков доставили в порт “Южный” в морском контейнере со сладостями. Потом спрятали на складе. Психотроп прятали в упаковку с кукурузным крахмалом, а потом доставили в Одесский порт.

Оперативники проследили всю цепочку, сообщили в управлении СБУ по Одесской области. Товар перехватили, а также задержали контрабандистов. Один из был дома, второй пытался вылететь из Одессы.

В СБУ отметили, что именно каптагон является причиной фанатичности боевиков ИГИЛ. Он нивелирует чувство жалости, болевые ощущения, но повышает физическую выносливость. А также вызывает сильную наркозависимость.

Ранее в Одессе поймали террориста из ИГИЛ.

