Новости Одессы и Одесской области

В Одессе перехватили сотни килограммов “таблеток страха” ИГИЛ (фото, видео)

В Одессе перехватили сотни килограммов “таблеток страха” ИГИЛ (фото, видео)

Через Одессу в одну из стран Персидского залива контрабандисты пытались переправить 750 кг опасного психотропного вещества каптагон. Оно также известно как “таблетки страха” или “наркотик Исламского государства” (террористической группировки ИГИЛ).

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Транзитную партию стоимостью более 30 млн долларов перехватили сотрудники СБУ. Наркотики транспортировали двое жителей Одессы и Львова. Они заказали каптагон в одной из стран Средиземнорья.

Партию наркотиков доставили в порт “Южный” в морском контейнере со сладостями. Потом спрятали на складе. Психотроп прятали в упаковку с кукурузным крахмалом, а потом доставили в Одесский порт.

Оперативники проследили всю цепочку, сообщили в управлении СБУ по Одесской области.  Товар перехватили, а также задержали контрабандистов. Один из был дома, второй пытался вылететь из Одессы.

В СБУ отметили, что именно каптагон является причиной фанатичности боевиков ИГИЛ. Он нивелирует чувство жалости, болевые ощущения, но повышает физическую выносливость. А также вызывает сильную наркозависимость.

Ранее в Одессе поймали террориста из ИГИЛ.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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