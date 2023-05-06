В Одессе сняли с дерева кота и его хозяйку (фото)

Забавный инцидент произошел на днях в Киевском районе Одессы: там спасатели сняли с дерева застрявшего домашнего кота, а также его хозяйку.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в тот день в службу спасения поступила информация о том, что на проспекте Академика Глушко в помощи нуждается женщина, которая застряла на дереве, спасая кота.

«Потерпевшая «остановилась» на уровне 3-го этажа и не могла спуститься», – рассказали в ГСЧС.

Прибывшие спасатели спустя лишь несколько минут сняли с дерева рыжего котика и его хозяйку.

Оба спасенных пребывают в добром здравии и находятся в безопасности, отметили спасатели.

Как сообщалось ранее, в Одесской области сняли со стены высотного дома девятилетнюю девочку.

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