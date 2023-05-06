Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сняли с дерева кота и его хозяйку (фото)

В Одессе сняли с дерева кота и его хозяйку (фото)

Забавный инцидент произошел на днях в Киевском районе Одессы: там спасатели сняли с дерева застрявшего домашнего кота, а также его хозяйку.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, в тот день в службу спасения поступила информация о том, что на проспекте Академика Глушко в помощи нуждается женщина, которая застряла на дереве, спасая кота.

«Потерпевшая «остановилась» на уровне 3-го этажа и не могла спуститься», – рассказали в ГСЧС.

Прибывшие спасатели спустя лишь несколько минут сняли с дерева рыжего котика и его хозяйку.

Спасение кота в Одессе

Оба спасенных пребывают в добром здравии и находятся в безопасности, отметили спасатели.

В Одессе спасли кота и его хозяйку

Как сообщалось ранее, в Одесской области сняли со стены высотного дома девятилетнюю девочку.

Еще новость по теме: Операция «Кошка»: одесситы спасли усатую «экстремалку», 3 дня просидевшую на дереве (видео).

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Одессит, сорвавший с дома украинский флаг, объяснил свои поступок
    Одессит, сорвавший с дома украинский флаг, объяснил свои поступок

    В сети появилось видео с объяснениями мужчины, который сорвал украинский флаг с фасада жилого дома по улице Серова и на которого в полиции завели дело по статье о надругательстве над государственными символами.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одесском зоопарке – полосатое пополнение (фото)
    В Одесском зоопарке – полосатое пополнение (фото)

    В Одесском зоопарке снова пополнение – здесь появился на свет детеныш зебры.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе закрасили кота-патриота
    В Одессе закрасили кота-патриота

    После начала полномасштабной вторжения россии жители дома на ул. Академика Филатова украсили трансформаторную будку патриотическим котом за свой счет. Сейчас на объекте приступили к ремонту и коммунальщики рисунок закрасили. Это вызвало возмущение местных жителей. Об этом сообщили в УСИ.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесситка создает удивительные книжки и дарит детям радость
    Одесситка создает удивительные книжки и дарит детям радость

    Елена Карачевская – педагог и психолог, писательница и поэтесса. Ей шестьдесят три года, она счастливая мама и бабушка: трое детей, четверо внуков. А еще у нее удивительно мягкая улыбка – маняще-завораживающая. Разговариваю с этой 63-летней женщиной и ощущаю: она словно знает какую-то особую тайну…

    ПОДРОБНЕЕ
  • Скульптуры одесских котиков зажили новой жизнью
    Скульптуры одесских котиков зажили новой жизнью

    Одесская кошачья тропа… Одесские котоскульптуры… Милейшие коты появлялись на радость детям и взрослым, вошли в экскурсионный маршрут города. Их искали и фотографировали и мало кто мог похвастаться, что знает их точное число и точный адрес «проживания». Корреспондент «Одесской жизни» узнала, что, оказывается, скульптуры наших котиков зажили новой жизнью – легендарно-сказочной.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить