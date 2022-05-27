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Пожилая одесситка упала с 3-го этажа на перила 2-го – чем все закончилось?

Пожилая одесситка упала с 3-го этажа на перила 2-го – чем все закончилось?

В Одессе спасатели оказали помощь пожилой женщине, упавшей третьего этажа на парапет второго.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, инцидент произошел накануне днем на Фонтанской дороге в Малиновском районе города. Помощь понадобилась женщине 1945 года рождения, которая по неизвестной причине выпала из окна на третьем этаже и чудом удержалась на перилах второго этажа.

На место вызвали скорую, но, как выяснили медики после осмотра пострадавшей, госпитализация одесситке не понадобилась.

Всего, по данным ГСЧС, за прошедшие сутки в Одессе и области зарегистрировано 6 чрезвычайных происшествий, в том числе 3 пожара. Один раз спасатели выезжали, чтобы уничтожить боеприпас времен Второй мировой войны.

Поскольку прошедшие сутки прошли в Одесской области без обстрелов, ликвидировать их последствия сотрудникам ГСЧС не пришлось.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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