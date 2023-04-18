В Одесской области старушка несколько дней пролежала в лесополосе и чудом выжила

В Одесской области полицейские разыскали пожилую женщину, которая несколько суток обессиленная лежала в лесополосе и чуть не умерла от обезвоживания и переохлаждения.

Как рассказали в областном управлении полиции, 17 апреля на спецлинию «102» обратилась 52-летняя жительница одного из сел Староказацкой ОТГ и сообщила о пропаже своей мамы. Женщина еще 13 апреля ушла из дома и пропала. Поскольку ранее старушка ходила в гости к знакомым, у которых могла остаться на несколько дней, родственники забили тревогу не сразу, а пытались разыскать ее своими силами, а когда поняли, что теряют время, обратились за помощью к правоохранителям.

Правоохранители сразу же приступили к поискам, и через несколько часов разыскали пенсионерку. Она, обессиленная, лежала в лесополосе близ села, где упала, когда гуляла по окрестностям, и не смогла подняться.

Старушке оказали неотложную помощь и привезли домой, где ее уже ждали медики скорой помощи.

Врачи констатировали у пожилой женщины переохлаждение и обезвоживание организма и заметили, что если бы она пробыла без помощи еще некоторое время, ее бы уже не спасли.