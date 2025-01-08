В Одесі парульні поліцейські не дали жінці вчинити непоправне

Як розповіли в прес-службі Патрульної поліції Одеської області, вдень 7 січня до поліції звернулися одесити – вони повідомили, що, проїжджаючи один із мостів, побачили жінку, яка намагалася накласти на себе руки.

Патрульні інспектори, що прибули на вказане місце, побачили, що жінка була схвильована і постійно повторювала, що життя не має сенсу.

Проте патрульним вдалося поспілкуватися з нею, знайти потрібні слова та відвести жінку в безпечне місце.

Пізніше на місце прибули медики та співмешканець жінки, яким її і передали. Нині її життю нічого не загрожує.

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