В Одессе парень прыгнул с 24 этажа и успешно приземлился: подробности на видео

Даже парашют, которым воспользовался экстремал, не давал гарантий, что травм не будет. Вокруг гаражи и другая застройка, а безопасно приземлиться можно было только если попасть в узкий проезд. Что парашютист мастерски и проделал.

Сразу несколько видео о том, как молодой человек прыгает с парашютом с верхнего этажа высотки на Басейной, 6а появилось в одесских телеграм-каналах.

И если первая запись явно сделана его помощниками, то вторая – случайными свидетелями. Люди испытали настоящий шок, думая, что человек хочет прыгнуть вниз, чтобы покончить с собой. И лишь когда раскрылся парашют, поняли, что стали свидетелями акции городского экстремала.





Ранее мы рассказывали о том, каким был первый прыжок с парашютом будущих офицеров ВДВ

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